Tümünü gizli çekmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda, whatsapp aracılığıyla eski sevgilisinin, çıplak görüntülerini gizlice kaydeden ve kendisinden ayrıldıktan sonra yaymakla tehdit eden Onur Aydın, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından kefalet ile serbest bırakıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 2019 yılı içerisinde, eski sevgilisi olan B.Ç. isimli genç kadının, “whatsapp” programı üzerinden konuştukları esnada, gizlice çıplak videolarını kaydettiğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıldıktan sonra eski kız arkadaşını videoları internette yaymakla tehdit ettiğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını anımsatan Hafız, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Davaları görülünceye kadar serbest

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.