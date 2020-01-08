Karşı atak

Dokunulmazlığı kaldırılan eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, Demokrat Parti (DP) ile birlikte Cumhuriyet Meclis’i aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının Anayasa’ya aykırı şekilde kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada kararın yürütmesinin durdurulması talep ediliyor.

Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili karara karşı Özgürgün ile DP Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Cumhuriyet Meclis’i aleyhine açılan iki davanın, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddesi tahtında açıldığı kaydedildi. Davanın yarın görüşüleceği belirtildi.

Davaların avukatlığını ise Serhan Çınar ile Şefik Aşcıoğlulları'nın üstlendiği ifade edildi.