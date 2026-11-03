‘Doğru yönetimin sonucu’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, TDP ve CTP belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Belediye Emekçileri Sendikası’nı (BES) ziyaret etti. “Lefkoşa hasta olduğunda toplum da hasta olur” diyen Harmancı, Lefkoşalının ve LTB çalışanlarının yaşadığı o kara günlerin ardından, 2013 yılından itibaren Lefkoşalı ile şehir arasındaki bağı ilmek ilmek yeniden kurmayı ve güven oluşturmayı başardıklarını kaydetti. Şehrin geçmişinde hatırlanmak istenmeyen dönemler bulunduğunu ifade eden Harmancı, Lefkoşa'ya büyük emek verdiklerini ve gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi. Belediyenin bugün doğru yönetimle 5 milyar liralık bütçeye sahip olduğunu ve bir milyar liralık yatırım yapabilecek noktaya geldiğini belirten Harmancı, “Üreten, çalışan ve yatırım yapan, Lefkoşalıya hizmet eden bir belediye noktasına geldik” dedi. Harmancı, rekor düzeyde kanalizasyon ve asfalt yatırımı gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Harmancı KTSYD ziyaret etti

Bu arada Harmancı, TDP belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Harmancı sporun emekçileri olarak nitelendirdiği spor yazarlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin spor politikası ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi. Yapım çalışmalarına başlanan LTB Spor ve Kardeşlik Parkı’nda 2 futbol sahası, 3 basketbol sahası, 2 tenis kortu ve bir padel kortu ile yürüyüş yolları ve sosyalleşme amaçlı alanlar bulunacağına değinen Harmancı, bu parkın ülke sporunu gelişimine ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

