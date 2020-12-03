Lefkoşa’da 26 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Sokak’taki basamaklar üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanatçı Metin Üçkaya’nın (E-60) otopsisi yapıldı. Metin Üçkaya’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku örnekleri alındı. Üçkaya’nın ani ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ülkenin sevilen ve tanınan keman ve ses sanatçısı Üçkaya, pandemi nedeniyle eğlence mekanlarının kapanmasından dolayı işsiz kalmış, kirasını ödeyemediği için sokaklarda yatmaya başlamıştı. Son günlerini sefalet içerisinde geçiren Üçkaya sokakta otururken aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Üçkaya’nın ardından sevenleri yasa boğulurken, bazıları da isyan etmişti.

Ayboğa’dan yürek yakan mesaj

Gülşah Ayboğa isimli facebook kullanıcısı ise yürekleri burkan bir paylaşım yapmıştı. “Sanatçımıza sahip çıkamadık” ifadesini kullanan Gülşah Ayboğa’nın şunları paylaşmıştı: “Üzülmemek elde değil... 2020 hepimizin çok yakından tanıdığı keman ve ses sanatçısı Metin Üçkaya'ya da kıydı... Bu arada sosyal medyadaki bazı paylaşımlar yürek yakıcı... Özellikle pandemi sürecine girilmesiyle birçok sanatçı gibi o da çok sıkıntılı günler geçiriyordu. Metin Bey’in otobüs durak kabinlerinde yatmak zorunda bile kaldığını duyardık... Kemanını satışa çıkardığı duyumları da var... Onun ruhuna Fatiha’mızı okurken gerçekten utanç içindeyiz. Sahip çıkamadık sanatçımıza yazıklar olsun.”