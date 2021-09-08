Vefa örneği

Güzelyurt bölgesine uzun yıllar hizmet veren eski belediye başkanlarından İsfendiyar Açıksöz, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Açıksöz için Güzelyurt Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Başbakan Ersan Saner, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, bazı milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi eski belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri, çalışanları ve Açıksöz’ün ailesi katıldı. Belediye önündeki törenin ardından Açıksöz öğle namazına müteakip Güzelyurt Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Saner: Eserleri özenle anılacak

Başbakan Saner, törende yaptığı konuşmada, İsfendiyar Açıksöz ile 2006 yılındaki yerel yönetim seçimleri sürecinde kendisi ile tanışma fırsatı bulduğunu, Açıksöz’ün yerel yönetim konusundaki bilgilerini ve tecrübelerini kendisi ile paylaştığını söyledi.

Saner, “Açıksöz’ün yapmış olduğu eserlerin daha bir özenle anılacağını” ifade ederek, tüm ülkeye ve ailesine başsağlığı diledi.

Özçınar: Derin üzüntü yaşadık

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da “Güzelyurt’un değerli bir başkanını, bir büyüğünü ve bir abisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını” ifade ederek, Açıksöz’ün yol göstericiliği ile bu kentte isim yapmış çok değerli bir insan olduğunu söyledi.

Törende Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Parti Genel Sekreteri UBP Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt İlçe Başkanı UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Sağlık eski Bakanı UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, UBP Güzelyurt Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da kısa birer konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Birçok görevde bulundu

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) komutanlık yapan, Güzelyurt Belediyesinin seçilmiş ilk başkanı, ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği kurucularından olan İsfendiyar Açıksöz, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt İlçe Başkanlığı da yapmıştı.