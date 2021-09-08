Toplam 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 12 bin 720 test yapıldı, 103'ü yerel 139 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 188 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 45 bin 712 test sonucunda 206 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 5 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkeye geldi. 30 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 103’ünün ise yerel vakalar olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

50 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 2. 523.145

Toplam vaka sayısı: 17.394

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 15.383

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1942

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 132

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1682

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 114

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 69

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4036

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 617

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 525

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 4041

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 45.556.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 45 bin 712 test sonucunda 206 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 518'e, toplam vaka sayısı ise 117 bin 197'ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin 67 ve 70 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.

Tedavisi süren 141 hastadan 39'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.