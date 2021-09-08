Yardım bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın terkedilmiş köyü Arıdamı’da yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Derviş İnebeyli, bölgeye su verilmesini istedi. Hayvanlarına su içirmekte zorlandığını, her ay 2 bin TL masraf yaparak, Geçitkale Belediyesi’nden taşıma su getirttiğini ifade eden İnebeyli, yetkili tüm makamların kapısını çaldığını ancak sonuç alamadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan İnebeyli, “Artık bıktım usandım. Rum tarafına mı kaçayım” diyerek serzenişte bulundu.

Derviş İnebeyli, ayda 2 bin TL’nin üzerinde tanker parası verdiğini, köye su hattı çekilmesi için başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Kaymakamlık ve Hayvancılar Birliği olmak üzere çalmadığı kapı bırakmadığını anlattı.

İnebeyli “Kilometrelerce öteden Türkiye’den su geldi ancak Arıdamı’ya bir türlü su verilmiyor. Artık yeter. Ekmek gibi bir yudum suya da bizi muhtaç ettiler” şeklinde konuştu. Doğal afet sonucu mandırasının zarar gördüğünü, çıkan yangın sonucunda da 350 tane balasının yandığını aktaran İnebeyli, tüm mağdurlara yardım edilmesine rağmen kendisinin üvey evlat muamelesi gördüğünü ve tek kuruş yardım alamadığını ileri sürdü.

İnebeyli, şunları ifade etti:

“Artık dayanacak gücüm kalmadı. Eşim, çocuklarım, annem ve babamla birlikte kalıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvanlarıma su getirebilmek için ayda 2 bin TL’nin üzerinde masraf etmem yetmezmiş gibi, zararım da karşılanmıyor. Ne yapmalıyım, ailemi alıp güneye mi kaçmalıyım, yazıklar olsun.”

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021, 10:32