Güney Kıbrıs için "Aşı Kartı" yeterli

Turizm planlamasını aylar öncesinden hazırlayan Güney Kıbrıs, 1 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’dan gelecek turistlere kapılarını açıyor.

Politis gazetesinin haberine göre; Rum Yönetimi yeni tip Coronavirüs dolayısıyla aldığı, yabancı turistlerin ülkeye girişleriyle ilgili kısıtlamayı 1 Nisan itibarıyla kaldırıyor. İlk anlaşmayı İsrail ile yapan Rum Yönetimi, dün yeni bir açıklama yaparak İngiltere, Katar, BAE ve Suudi Arabistan’dan aşı karnesine sahip turistlerin test zorunluluğu olmaksızın ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu.

Aşı karnesi olmayanların ise PCR testine tabi tutularak ülkeye kabul edileceği kaydedildi.

Bu arada Alithia gazetesi, Rum akademisyen Andreas Mihalidonis’in, TL’de gözlemlenen değer kaybının Türkiye’yi ucuz turizm destinasyonu haline getirmekte olduğu, bu durumun da genel olarak Avrupa’ya ve Güney Kıbrıs’a turist hareketini olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verdi.

11 saniyede test

Bu arada Rum Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yiannis Karousos, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Larnaka ve Baf Havaalanlarının mayıs ayının yarısından sonra binlerce yolcu ve uçuşun artırılması için hazır olduğunu söyledi. Bakan, geçen yıldan bu yana yolcuların uçağa binişini kolaylaştırmak, süreçleri ve kontrolleri hızlandırmak amacıyla bir dizi değişiklikler yapıldığını ifade etti.

Rum Bakan, “Önümüzdeki Pazar günü Larnaka Havalimanı'na 112 yolcuyla iniş yapacak bir yolcu uçağına, yolcu başına ortalama 11 saniyede Covid-19 testi yapabilecek” dedi.

Bakan Karousos, mart ayı sonunda, şu an gerçekleştirilen 50-60 uçuşa kıyasla uçak gelişleri artarak haftada 160'a ulaşacağını ve nisan ayında bu sayının 240 olmasının beklediğini belirtti. Karousos, “Mayıs ortasında adaya gelmesi beklenen yolcuların Kıbrıs havaalanlarında tüm sağlık protokollerinin düzgün bir şeklide uygulanıp uygulanmadığını göreceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 11:22