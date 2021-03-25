Karpaz ayakta, tecavüz iddiası

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 yaşındaki kızın biri akrabası 3 kişinin tecavüzüne uğradığı öne sürüldü.

Tecavüz sonucu hamile kalan kızın önceki gün şikâyetçi olması üzerine amcasının oğlu İ.G. (E-25) ile onun arkadaşları S.Ç. (E-26) ve S.D. (E-25) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, zanlıların bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtilirken, bebeğin babasının bulunması için DNA incelemesi yapılacağı kaydedildi.

İnfiale neden olan olay geçen Ocak ayında kızın hamile kaldığının anlaşılması üzerine ortaya çıktı.

İddialara ve elde edilen bilgilere göre; 16 yaşındaki genç kız, 2020 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında biri amcasının oğlu, diğer 2’si yeğeninin yakın arkadaşı 3 kişinin tecavüzüne uğradı.

Genç kız, yaşanan cinsel saldırı sonucu hamile kaldı.

Ancak genç kız, 5 ay boyunca ailesinden durumu gizlemeye çalıştı. Kızın ailesi Ocak ayında durumu anlayınca bebeği aldırtmak istedi. Aile kürtaj yaptırmak için 2 ay önce Türkiye’ye gitti ancak yasal süre aşıldığı için hamilelik sonlandırılamadı.

Genç kız, önceki gün polisle irtibata geçerek amcasının oğlu İ.G. ile onun arkadaşları S.Ç. ve S.D.’nin tecavüzüne uğradığını söyleyerek, şikâyetçi oldu.