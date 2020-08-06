Esentepe’de uyuşturucu operasyonu

Esentepe’de 163 adet uyuşturucu hap ve 105 gram hintkeneviri ele geçirildi

Esentepe’de uyuşturucu operasyonu
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Girne’ye bağlı Esentepe'de dün saat 15.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 163 adet uyuşturucu hap ve 105 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polisten yapılan açıklamada; olayla bağlantılı M.A. (E-25) ve A.W.’nin (E-25) tutuklandığı ifade edildi. Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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