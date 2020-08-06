Esentepe’de uyuşturucu operasyonu

Girne’ye bağlı Esentepe'de dün saat 15.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 163 adet uyuşturucu hap ve 105 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polisten yapılan açıklamada; olayla bağlantılı M.A. (E-25) ve A.W.’nin (E-25) tutuklandığı ifade edildi. Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

