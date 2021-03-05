Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği 20 bin doz Sinovac marka Coronavirüs aşısı, dün sabah Ercan Havalimanı’na ulaştırıldı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği aşıları taşıyan ambulans uçak, saat 09.30 sıralarında Ercan’a indi. Aşıları Sağlık Bakanlığı yetkilileri teslim aldı. Yeni gelen aşılarla birlikte Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.
Türkiye’den gönderilen aşı 100 bin oldu
Türkiye’den gönderilen 20 bin doz aşı teslim alındı
Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği 20 bin doz Sinovac marka Coronavirüs aşısı, dün sabah Ercan Havalimanı’na ulaştırıldı.
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YORUMLAR
UBP nin gaggariyaları temizlenip de bize sıra gelecek mi? Bu ülkede gelen aşıların kimlere vurulduğunu gösterecek kadar şerefli bir siyasi var mi? Hadi gösterin. Gösterebilirseniz ben şerefsizim. Gösteremez iseniz, gösteremeyen iktidar şerefsiz.