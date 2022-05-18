‘Hükümete hayır’

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri bugün UBP-DP-YDP Koalisyonu Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde eylem yapacak. CTP’nin 18 milletvekili Ercan kavşağından Lefkoşa’ya kadar 16 kilometrelik yolu yürüyecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP milletvekillerinin yapacağı eylemle ilgili detayları açıklayarak, bunun daha başlangıç olduğunu ve Meclis’in daha çok sokakta, sokağın ise daha çok Meclis’te olacağını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin 18 milletvekilinin saat 10.00’da Ercan Yonca Kavşağı'ndan Lefkoşa'ya doğru yürümeye başlayacağını, saat 15.30'da Kuğulu Park'ta toplanıp oradan da Meclis'e geçeceğini duyurdu.

“İradeye ve demokrasiye sahip çıkmak; müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya, göçe, gayri meşru hükumete ‘hayır’ demek için” yürüyeceklerini ifade eden Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ülkenin insanları bu ülkeyi sever. Bu ülkenin insanları bu ülkeden göç etmeyi değil, bu topraklara tırnaklarını geçirmeyi, çocuklarının, torunlarının bu ülkeyi daha da güzelleştirmesini ve bu ülkede yaşamasını ister. Bu ülkenin insanları, Yonca Kavşağı'nı, çocuklarını göç yollarına uğurladıkları değil, sevinçle karşıladıkları bir mekan olarak hatırlamayı arzular.

Bu bir başlangıç... Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis'te olacak. Bizim başka memleketimiz yok. Bu güzel adaya hep birlikte sahip çıkacağız...”

“Hükümet meşru değil”

CTP Meclis Grubu Başkan Vekili Erkut Şahali de “Biz Meclis’te olmayı reddetmiyoruz, Meclis’in düzgün çalışmasını sağlamak için Meclis’te olacağız” dedi. Şahali, Meclis’in değil Hükümetin meşru olmadığı görüşünde olduklarını söyledi.

Hükümet Programı’na “hayır” oyu vereceklerini kaydeden Milletvekili Erkut Şahali, “Sadece Hükümet Programı’na değil, iki devletli çözüm fikrine, teslimiyetçi anlayışa ve sorunlar karşısında hükümetin edilgen tavrına da hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na da yürüyeceklerini yineleyen Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yaşananlardan sorumlu olduğunu savundu ve halkı temsil etmediğini söyledi.