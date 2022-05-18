Vatandaş perişan

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinin ardından başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizinin ortaya çıkmasına ve pahalılığın artmasına neden olurken, market raflarındaki ürün fiyatları sürekli değişiyor. Temel ihtiyaçlar başta olmak üzere iğneden ipliğe zam yapılırken, alım gücü eriyen vatandaşlar gün geçtikte daha da zora giriyor. Bir kutu sütün fiyatı dün itibariyle 15,40 liradan 18,75’e yükselirken, bir paket pirincin fiyatı 29 lirayı aştı. Diyalog’un marketlerden yaptığı araştırmaya göre; son iki ay içerisinde bakliyat, yumurta, tavuk, süt ve süt ürünlerinde ciddi yükseliş olurken, bazı ürünlerin fiyatları aynı kaldı bazılarında ise çok küçük düşüşler oldu.



Bazı temel ihtiyaç ürünlerinin 2022 yılı Mart ile Mayıs aylarındaki fiyatları şöyle;

16 Mart 2022 17 Mayıs 2022

Ece pirinç 27.00 TL 29.25 TL

Ece bulgur 16.75 TL 18.80 TL

Özde kuru fasulye 35 TL 35 TL

KOOP süt (1 Litre) 15,40 TL 19.25 TL

Yarım yağlı süt 15,60 TL 18,75 TL

Laktozsuz süt 18,45 TL 22 TL

Bizim Ayçiçek yağı (4 Litre) 190 TL 188.90 TL

Bizim Ayçiçek yağı (1 Litre) 49.99 TL 37.90 TL

Olin sıvı yağ (1 Litre) 52 TL 52 TL

Zwan Bolibif 24.90 TL 33.99 TL

Validem toz şeker (1500 GR) 25.95 TL 29.90 TL

Ferik yumurta (30’lu) 33.99 TL 49.90 TL

Normal yumurta (30’lu) 47.90 TL 57.50 TL

Ece un ( 4 Kg) 62.50 TL 62.50 TL

Tavuk (kanat birim fiyatı) 84.24 TL 84.24 TL

Tavuk ( tüm birim fiyatı) 43.93 TL 46.13 TL

Tavuk (göğüs birim fiyatı) 73.90 TL 73.90 TL

Hellim (kilosu) 109 TL 142.50 TL

Con kahve 19.45 TL 19.95 TL

Mehmet Efendi kahve 19.75 TL 17.90 TL

Temizler bulaşık ilacı (4 Lt) 44.90 TL 44.90 TL

Domestos çamaşır suyu (810 ML) 19.99 TL 13.99 TL

Selva makarna (500 Gr) 9.99 TL 9.99 TL