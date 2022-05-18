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Vatandaş perişan

Temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları sürekli yükseliyor,  halkın alım gücü ise gittikçe düşüyor

Vatandaş perişan

Ömer KADİROĞLU
Pandemi sürecinin ardından başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı gıda krizinin ortaya çıkmasına ve pahalılığın artmasına neden olurken, market raflarındaki ürün fiyatları sürekli değişiyor. Temel ihtiyaçlar başta olmak üzere iğneden ipliğe zam yapılırken, alım gücü eriyen vatandaşlar gün geçtikte daha da zora giriyor. Bir kutu sütün fiyatı dün itibariyle 15,40 liradan 18,75’e yükselirken,  bir paket pirincin fiyatı 29 lirayı aştı. Diyalog’un marketlerden yaptığı araştırmaya göre; son iki ay içerisinde bakliyat, yumurta, tavuk, süt ve süt ürünlerinde ciddi yükseliş olurken,  bazı ürünlerin fiyatları aynı kaldı bazılarında ise çok küçük düşüşler oldu.
 
Bazı temel ihtiyaç ürünlerinin 2022 yılı Mart ile Mayıs aylarındaki fiyatları şöyle; 

                    16 Mart 2022            17 Mayıs 2022
Ece pirinç                 27.00 TL            29.25 TL
Ece bulgur                 16.75 TL            18.80 TL
Özde kuru fasulye            35 TL                35 TL
KOOP süt (1 Litre)            15,40 TL            19.25 TL
Yarım yağlı süt                                               15,60 TL                                    18,75 TL
Laktozsuz süt                                                  18,45 TL                                       22 TL
Bizim Ayçiçek yağı (4 Litre)        190 TL                188.90 TL
Bizim Ayçiçek yağı (1 Litre)        49.99 TL            37.90 TL
Olin sıvı yağ (1 Litre)            52 TL                52 TL
Zwan Bolibif                24.90 TL            33.99 TL
Validem toz şeker (1500 GR)        25.95 TL            29.90 TL
Ferik yumurta (30’lu)            33.99 TL            49.90 TL
Normal yumurta (30’lu)        47.90 TL            57.50 TL    
Ece un ( 4 Kg)                62.50 TL            62.50 TL
Tavuk (kanat birim fiyatı)        84.24 TL            84.24 TL
Tavuk (    tüm birim fiyatı)        43.93 TL            46.13 TL
Tavuk (göğüs birim fiyatı)        73.90 TL            73.90 TL
Hellim (kilosu)                109 TL                142.50 TL
Con kahve                 19.45 TL            19.95 TL
Mehmet Efendi kahve            19.75 TL            17.90 TL
Temizler bulaşık ilacı (4 Lt)        44.90 TL            44.90 TL
Domestos çamaşır suyu (810 ML)    19.99 TL            13.99 TL
Selva makarna (500 Gr)            9.99 TL                9.99 TL

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