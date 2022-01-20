Ömer KADİROĞLU



Teknecik Elektrik Santrali’nde bazı jeneratörlerde arıza yaşanırken, üretim kapasitesi dün 185 megavata çıkarıldı. Bunun yanı sıra Aksa’dan günde 110 megavatlık elektrik alındığı halde KKTC’nin enerji ihtiyacı karşılanamıyor. Diyalog’a konuşan kurum yönetim kurulu başkanı Turan Büyükyılmaz, KKTC’nin günlük enerji ihtiyacının aşırı soğuklar nedeniyle 360 megavat olduğunu söyledi.

Eksilen miktarı sağlamak için Rum tarafıyla görüşmelerin yapıldığını doğrulayan Büyükyılmaz, güneyden günde 20-25 megavatlık elektrik alırken bunu 40’a çıkardılar ama yine yeterli olmuyor dedi. Rum Haber Ajansı ise, ihtiyacın yüksek olduğu 16.00-21.30 saatleri arasında kuzeye 60 megavata kadar elektrik verileceğini bildirdi.

Haberde 23 Aralık’tan beri KKTC’ye elektrik verildiği, bu uygulamanın Ocak sonuna kadar sürdürüleceği kaydedildi.

Yakıt sorunu yok

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, aşırı soğukların 3 gün daha süreceğini ve bu süreçte zorlukların yaşanacağını belirtirken, akaryakıt sorunlarının olmadığını söyledi. Günlük yakıt tüketiminin Bin 100 ton olduğunu belirten Büyükyılmaz, 20 günlük yakıt stoklarının bulunduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz bir soru üzerine, elektrik kurumunda bugün yaşanan sıkıntıların sadece aşırı talepten kaynaklanmadığını, aynı zamanda teknik sorunların yaşandığını söyledi.

Avcıoğlu ne dedi?

Bu arada eski hükümet döneminde HP kanadından KIB-TEK Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Yusuf Avcıoğlu, Teknecik’te iki numaralı Buhar Türbini kazanında dün sabah itibarıyla patlak oluştuğunu bildirdi. Avcıoğlu şöyle dedi:

“Hali hazırda Dizel Ünitelerden ikisi bakımda, birinde ise Krank Mili kırık.

Teknecikte toplamda 1 Buhar (60 MW) + 3 Dizel (51 MW) olmak üzere santralin yaklaşık olarak yarısı devre dışı durumda.

Kalecik Elektrik Santralinde ise 6 Dizel çalışır durumda, Yedek tutulan 2 Dizel Ünitenin ise arızalı olduğu belirtiliyor.

Üretim Yetersizliği ve Soğuk Hava ile birlikte Elektrik kesintileri artarak devam ediyor.”

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2022, 11:09