Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde CTP’nin birinci parti çıkacağını, hükümeti CTP’nin kuracağını ve büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağını” söyledi.

Girne İlçesi Esentepe Ocak Örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Erhürman iktidara gelmelerine sadece az bir süre kaldığını vurguladı.

CTP’den verilen bilgiye göre; Erhürman’a Esentepe gezisi esnasında Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve milletvekili adayları eşlik etti.

Son bir hissa deyip bu işi bitireceklerinin altını çizen Erhürman, “Vur mührü başağa, üfür tepsersin” ifadelerini kullandı. Güçlerinin farkında olduklarına değinen Erhürman, seçimden birinci parti çıkacaklarını söyledi.

KTTO’yu ziyaret etti

Öte yandan, Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti; sorunları, çözüm önerilerini oda yetkilileriyle paylaştı.

KTTO’nun ülke için önemli bir kuruluş olduğunu belirten Erhürman, dış dünyayla bağlantı açısından da KTTO’nun önemine işaret etti, hellim konusundaki gelişmeleri hatırlattı.

Girne’de Pazar ve belediye ziyareti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, dün Girne Açık Pazarı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyette, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve CTP’nin Lapta Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Emre Efendi de yer aldı.