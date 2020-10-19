Seçime katılım oranı yüzde 67’yi geçti

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi dün tamamlandı. Kuzey Kıbrıs halkı dün saat 08.00’de oy vermek için sandıklara gitmeye başladı. Seçime katılım oranı yüzde 67,30 oldu. Bu oran ilk turda yüzde 58.29’du.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, Coronavirüs salgını nedeniyle ilk turdaki gibi bazı önlemlerle yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gittikleri sandıklarda, verilen eldiveni de takarak oy kullandı.

Oy vermek işlemi saat 18.00’de tamamlandı ve sayım işlemlerine başlandı.

UBP’nin adayı, halen Başbakanlık görevini sürdüren Ersin Tatar dünkü sonuçla, KKTC’nin

5. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

YSK, seçimde oy kullanılan 738 sandığın tümünün gayriresmi sonuçlarını açıkladı.

UBP adayı Ersin Tatar yüzde 51.74 oy oranı ve 67 bin 385 oyla seçimin galibi oldu.

Bağımsız aday ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26 oy oranı ve 62 bin 858 oyda kaldı.

İki aday arasındaki oy farkı 4 bin 527 oyla Tatar lehine şekillendi.

Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de Akıncı; Gazimağusa, Girne ve İskele’de ise Tatar seçimi önde tamamladı.

199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953’ü sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 67,30 oldu.

İlçelere göre oy oranları

Lefkoşa

Lefkoşa, ilçesinde Ersin Tatar 18 bin 799 oyla yüzde 43.86 alırken, Mustafa Akıncı 24 bin 59 oyla yüzde 56.14 aldı.

Toplam seçmen sayısının 63 bin 884 olduğu Lefkoşa’da 43 bin 898 seçmen 223 sandıkta oy kullandı.

Oyların 42 bin 858’i geçerli, bin 40’ı geçersiz sayıldı.

Gazimağusa

Gazimağusa’da UBP adayı Ersin Tatar yüzde 57.47, bağımsız aday Mustafa Akıncı yüzde 42.53 oy aldı.

Girne

Girne ilçesinde Ersin Tatar 13 bin 761 oyla yüzde 50.50 alırken, Mustafa Akıncı 13 bin 488 oyla yüzde 49.50 aldı.

Toplam seçmen sayısının 42 bin 933 olduğu Girne’de de 27 bin 909 seçmen 163 sandıkta oy kullandı.

Oyların 27 bin 249’u geçerli, 660’ü geçersiz sayıldı.

Güzelyurt

Güzelyurt ilçesinde Ersin Tatar 4 bin 608 oy ile yüzde 47.31 alırken, Mustafa Akıncı 5 bin 132 oyla yüzde 52.69 aldı.

Toplam seçmen sayısının 15 bin 3 olduğu Güzelyurt’ta 10 bin 302 seçmen 54 sandıkta oy kullandı.

Oyların 10 bin 52’si geçerli, 250’si geçersiz sayıldı.

Lefke

Lefke ilçesinde Ersin Tatar 2 bin 327 oy ve yüzde 47.44 oy alırken, Mustafa Akıncı 2 bin 578 oyla yüzde 52.56 oy aldı.

Toplam seçmen sayısının 6 bin 869 olduğu Lefke’de 5 bin 27 seçmen 30 sandıkta oy kullandı.

Oyların 4 bin 905’i geçerli, 122’si geçersiz sayıldı.

İskele

İskele ilçesinde Ersin Tatar 9 bin 343 yüzde 70.79 alırken, Mustafa Akıncı 3 bin 855 oyla yüzde 29.21 aldı.

Toplam seçmen sayısının 20 bin 310 olduğu İskele’de 13 bin 857 seçmen 83 sandıkta oy kullandı.

Oyların 13 bin 198’i geçerli, 659’u geçersiz sayıldı.

İlçelere göre katılım oranı

Katılım oranı Lefkoşa’da yüzde 68.72, Gazimağusa’da 65.88, Girne’de 65.01, Güzelyurt’ta 68.67, İskele’de 68.23 ve Lefke’de 73.18 oldu.

Buna göre Lefke en çok katılımın, Girne ise en düşük katılımın olduğu ilçeler oldu.

Akıncı, başkent Lefkoşa’da, Tatar ise İskele’de en yüksek oylarını aldı.

İlk turda katılım oranı

Katılımın yüzde 58.29 olduğu geçen haftaki seçimde 11 adayın oy miktarları ve oranları şöyleydi:

“Ersin Tatar (UBP) 35,872- % 32.34, Mustafa Akıncı (Bağımsız) 33,058- % 29.80, Tufan Erhürman (CTP) 24,075- % 21.71, Kudret Özersay (Bağımsız) 6,365- % 5.74, Erhan Arıklı (YDP) 5,999 - % 5.41, Serdar Denktaş (Bağımsız) 4,627- % 4.17, Fuat Çiner (MDP) 329 -% 0.30, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 282 -% 0.25, Alpan Uz (Bağımsız) 155- % 0.14, Ahmet Boran (Bağımsız) 84-% 0.08, Mustafa Ulaş (Bağımsız) 69-% 0.06.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 11:07