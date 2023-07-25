Tutuklu sayısı ikiye yükseldi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde gece yarısı yolunu kestikleri 32 yaşındaki adamı darp ettikten sonra cep telefonunu ve cüzdanındaki parayı çaldıkları gerekçesiyle aranan şahıslardan bir kişi daha yakalandı. İlk etapta tutuklanan Murat Gören’in ardından önceki gün tespit edilerek, gözaltına alınan 15 yaşındaki M.K.’nin (E) darp ve soygun suçuna karıştığı belirtildi.

Murat Gören ile M.K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Çalınan cep telefonunun yakalanan zanlı Murat Gören’in evinde bulunduğu açıklanırken, 150 Euro ve 7 bin TL nakit paranın ise henüz bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında Surlariçi’nde meydana geldiğini belirtti. Polis, Murat Gören ve beraberindeki 3 şahsın K.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak ciddi bir şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların K.K’nin elinde tutmakta olduğu Samsung A20 marka cep telefonunu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, soygun suçu işleyen zanlılardan Gören’in 21 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının çalınan telefonunun ikamet adresinde olduğunu söylemesi üzerine mahkeme emri ile evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada cep telefonunun bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis memuru, zanlıyla birlikte soygun suçunu işleyen M.K.’nin önceki gün tespit edilerek, yakalandığını söyledi.

Polis, aranan şahıslar, bulunması gereken emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.