Ülke zorda

Elektriksizlik yüzünden yaşanan sıkıntılara şimdi su sorunu da eklendi. Su İşleri Dairesi, elektrik kesintileri yüzünden Asrın Projesinde aksamalar olduğunu, ülke geneline su dağıtımının yapılamadığını duyurdu.

Bazı bölgeler susuzluktan kırılıyor. Özellikle Geçitkale, Serdarlı ve Mallıdağ bölgesinde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Belediye Başkanı Halil Kasım “Elimizden geleni yapıyoruz ama bölgemize gelen su miktarını artıramıyoruz” dedi.

Diyalog medya tv2020’ye konuşan Kasım, su sıkıntısının elektrik kesintilerinden kaynaklandığını, Geçitköy’den pompalanan miktarın azaldığını söyledi.

“Elektrikler kesildiği zaman bir ülkenin kesintisiz güç kaynağı ile halka sorun yaşatılmaması gerekir” diyen başkan Halil Kasım, Su İşleri Dairesi yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Başkan Kasım şunları ifade etti:

“15 gündür bölgeye su verilmiyor. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Su İşleri Dairesiyle sürekli temas halindeyiz. Bize bağlı 16 köy var. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz: tankerle su taşıyoruz. Ancak tankerle su taşıma maliyeti bize pahalıya mal oluyor. Elektriklerin kesilmesi su sıkıntısının artmasına neden oldu. Pompalar düzgün çalışmıyor. Muhtarlarla işbirliği yaparak, temiz kullanma suyu tedarik ediyoruz. Su hayat demektir, susuz yaşanmaz. 15-20 gündür su sorununun çözülmesi için uğraşıyoruz.

Tasarruf çağrısı

Bu arada Su İşleri Dairesi, KKTC geneli elektrik kesintilerinden dolayı Türkiye’den KKTC’ye “Su Temin Projesi” kapsamında ve yerel kaynaklardan su sağlanan bölgelerde su sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Daire’den yapılan açıklamada, “Kesintilerin ne zaman son bulacağı bilinmemektedir” denildi ve şunlar kaydedildi:

“Elektrik sorunlarının giderileceği döneme kadar Halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Süreç içerisinde halkımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.”