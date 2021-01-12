Saplantı yaptı

Suna ERDEN

Eski eşi E.K.’nin (30) evine gizlice girip, uyurken saçlarını kesen ve sonrasında darp eden İbrahim Koska hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski eşine karşı birçok kez şiddet suçu işlediği belirtildi.

Ayrıca tanık ifadeleri aldıklarını, zanlının geceleri damdan ve pencereden eski karısını gözetlediğinin öğrenildiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Koska’nın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 sıralarında eski eşinin Lefkoşa’nın Surlariçi’ndeki evine gizlice girdiğini söyledi.

Polis, bahçe duvarından atlayıp, yatak odası kapısından içeri giren zanlının uyumakta olan eski eşinin saçını kestiğini belirtti.

Polis, genç kadının bunu fark edip, uyandığını, zanlının ise E.K.’nin yüzünü yorgan ile kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 9 gün süreyle tutukluluk emri alındığını kaydeden polisi bu süre içerisinde birçok tanıktan ifade aldıklarını söyledi.

Polis, alınan ifadelerde zanlının geceleri gizlice eski eşinin evinin damına çıkıp, onu izlediğini, ayrıca penceresinden gözetlediğinin öğrenildiğini açıkladı.

İyi halden şartlı tahliye

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini, ceza-i ehliyetinin olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ve son olarak 8 ay hapis cezası almasına rağmen iyi halden şartlı tahliye edildiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.