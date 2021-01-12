Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimi ve Başbakan Ersan Saner’in erken seçim çağrısını değerlendirdi. Erhürman, erken seçim çağırısından sonra hükümetin yapacağı tüm atamaların durdurulmasını istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu hükümet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir ”diyen Erhürman, Meclis’te ise “Hükümet istifa etti sayılır, kabul ediyoruz” ifadesini kullandı.

Erhürman sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti: “Sayın Saner'in erken seçim çağrısının ardından bu hükümet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir. Bu saatten sonra bunların dışına çıkarak yapılacak işlemler (atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamlar, vatandaşlıklar, ihaleler, vb.) seçim maksatlı olur ve kabul edilemez.”

Hükümetin istifası sayılır

Erhürman, oylamanın ardından Mecliste yaptığı konuşmada da yaşananların hükümetin ölü doğduğuna dair görüşünü desteklediğini ifade etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ret oylarının Canaltay’a değil UBP’ye olduğunu kaydetti. Erhürman, Başbakan’ın da bu ret oylarını hükümete yönelik almasının olumlu olduğunu, seçim yasası değişikliği ihtiyacını partilerin görüşebileceğini, erken seçim açıklamasını, hükümetin istifası olarak kabul ettiklerini söyledi.