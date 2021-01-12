Kameralar ele verdi

Lefkoşa'da yarım inşaattan çamur yoğurma ve araç yıkama makinesi çalan Erdil Aytekin, 2 günde yakalandı. Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının çaldığı araç yıkama makinesini sattığı, çamur yoğurma makinesinin ise tasarrufunda bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Erdil Aytekin'in 8 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da Zahra Sokak adresinde bulunan inşaattan çamur yoğurma ve araç yıkama makinesi çaldığını söyledi. Polis, zanlının 9 Ocak’ta çaldığı araç yıkama makinesini Cihangir'de H.Y.'ye 250 TL karşılığında sattığını ifade etti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde

10 Ocak 2021 tarihinde tutuklandığını aktardı. Polis, çalınan çamur yoğurma makinesinin zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, araç yıkama makinesinin de H.Y. tarafından teslim edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talep edilen süreyi verdi.