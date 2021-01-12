Birçok oyunu hileli

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Royal Casino isimli işyerinde hile yaparak bir müşterinin kazanmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan kurpiyer Muhruddin Kurbanov dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Rulet oyununda S.Y. isimli şahsa 5 bin lira kazandırdığı belirtilen zanlının 3 kişiye daha hile ile para kazandırdığı tespit edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Royal Casino isimli işyerinde çalışan zanlının oyun oynattığı elektronik Rulet masasında S.Y. isimli şahsın kazanması için hile yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının S.Y.’nin oynadığı numaralara rulet topunun düşmesini sağladığı belirtildi.

Polis, ilk tespitte zanlının S.Y.’nin 5 bin TL para kazanmasını sağladığı ve böylece para çaldığının tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 7 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin detaylı incelendiğini söyledi. Polis, zanlının casinoya rulet oynamaya gelen 3 farklı kişiye daha aynı şekilde hile ile para kazandırdığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan 4 kişinin daha olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.