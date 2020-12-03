Polis başardı

Suna ERDEN

Girne’de geçtiğimiz Temmuz ayında bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı iddia edilen Berkan Semiz, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı.

Çalıntı telefonu kullanan şahsa ulaşıldığı, söz konusu kişinin cep telefonunu Berkan Semiz’den aldığını söylediği aktarıldı.

Tutuklanan zanlı ise cep telefonunu çalmadığını, internet sitesinden tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediği daha sonra paraya ihtiyaç duyduğu için sattığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Temmuz 2020 tarihinde Girne’de S.A. isimli şahsa ait 500 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını söyledi. Polis, telefonun çalınması üzerine başlatılan soruşturmada A.K. isimli bir şahsın kullanımında olduğuna dair tespit yaptıklarını ifade etti. Polis, A.K.’nin tespit edilip sorgulandığını, ifadesinde cep telefonunu geçen Ağustos ayında 500 liraya Berkan Semiz’den aldığını beyan ettiğini belirtti. Polis, bunun üzerine Berkan Semiz’in gözaltına alınarak, sorgulandığını söyledi. Zanlının ifadesinde cep telefonunu internet satış sitelerinden tanımadığı bir şahıstan aldığını, ancak daha sonra paraya ihtiyacı olduğu için sattığını söylediğini aktardı. Polis, ancak telefonun Temmuz’da çalındığını, zanlının hiçbir şekilde kullanmadığını, A.K. isimli şahsın kullanmaya başlayınca yakalandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.