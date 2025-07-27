İkincide yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kaplıca’da, yaşanan olayda Çayan Okan isimli zanlı, deniz kıyısında, B.K. isimli şahsa ait karavanı, sabah saatlerinde aracının arkasına bağlayıp çekerek sirkat etti. Olay 13 Temmuz’da gerçekleşirken, İskele polisi, incelediği kamera görüntülerinden yola çıkarak, zanlıyı önceki gün Kaplıca’da tespit etti. Karavanın da zanlının evinin avlusunda bulunduğu açıklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Selvili, zanlının, 13 Temmuz saat 06.00 sıralarında, Kaplıca’da, deniz kenarında bulunan B.K. isimli kişiye ait karavanı, aracının arka kısmına bağlayıp çekmek suretiyle sirkat suçunu işlediğini açıkladı. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri neticesinde zanlının önceki gün Kaplıca’da evinde tespit edildiğini aktaran polis, karavanın da evin avlusunda tespit edildiğini açıkladı.

Bir karavan daha çaldı

Zanlının, 11 Temmuz’da bir karavan daha sirkat ettiğinin belirlendiğini anlatan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

