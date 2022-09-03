İlginç bir olay

Girne’de yaya yürüdüğü esnada şüpheli hareketler sergileyen Çağrı Demirkıran’ın üzerinde arama yapılmak istendi.

Zanlı polisleri görünce elinde tuttuğu uyuşturucu maddeyi yuttu. Gözaltına alınan zanlı doktor muayenesinden geçirilmek istendi. Ancak zanlı ne midesinin yıkanmasına ne de uyuşturucu testi için kan örneği alınmasına izin vermedi. Zanlının çantasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan iki adet vida tespit edildi. Uyuşturucu madde ezmede kullanıldığı tahmin edilen vidalar analize gönderilirken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Polisi görünce ağzına attı

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Çağrı Demirkıran’ın uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’de 1 Eylül 2022 tarihinde yaya olarak yürüdüğü esnada zanlının hareketlerinden şüphe duyulması üzerine devriye ekiplerinin arama yapmak istediğini söyledi.

Kardeşler, zanlının ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi yuttuğunu açıkladı.

Polis memuru Kardeşler, zanlının gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada çantasının içerisinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan iki adet vida tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının doktor muayenesinden geçirilmeyi, midesinin yıkanmasını kabul etmediğini ve uyuşturucu testi için kan örneği vermediğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, vidaların üzerindeki maddenin analizinin yapılacağını ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.