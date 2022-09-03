Suçlanan kişi adayı terk etti

Lefkoşa’daki iş yerinde yapılan aramada silah ve mermi bulunan İsrafil Felek hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, avukatı ilginç iddialar ortaya attı. Savunma, Felek’in bir çalışanı tarafından silahın ofise yerleştirildiğini daha sonra söz konusu şahsın ülkeden kaçtığını öne sürdü.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.00 sıralarında Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve İsrafil Felek’in sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada İsrafil Felek’in yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında bir adet seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyette ve içerisinde 8 adet 9 mm çapında mermiler bulunan şarjör bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tabancaya balistik inceleme yapılması gerektiğini ifade ederek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunmadan ilginç iddia

Zanlının avukatı Sedef Özzafer ise tabancanın müvekkilinin çalışanı tarafından yerleştirildiğini ve KKTC’den önceki gece çıkış yaptığını iddia etti. Polis, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.