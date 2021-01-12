Kaos uyarısı

Başbakan Ersan Saner’in, “erken seçim” çağrısı sonrası kürsüye çıkan HP Milletvekili Kudret Özersay, hükümetin en baştan beridir eğreti olduğunu ifade ettiklerini söyleyerek, iktidarın, Meclis Başkan adayı olarak gösterdiği isme bile birlikte hareket edip sahip çıkamadığını vurguladı.

Gelinen nokta itibariyle “erken seçim kartının “ortaya konmasına saygı duyduğunu ifade eden Özersay, ancak bu kartın “ülkeyi koasa sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını” savundu.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılan Özersay, Meclis Başkanlığı seçimi ve Ersan Saner’in erken seçim önerisini değerlendirdi.

Özersay şunları söyledi:

“Halkın Partisi herhangi bir seçime hazırdır ama mesele bu değildir. Seçim olursa ülke kaosa sürüklenir. Ayrıca vatandaşın gündemi de seçim değil, özel sektör zor durumda, insanlar çözüm beklerken konuşulması gereken şeyler seçim olmamalı. UBP kendi adayına bile sahip çıkamıyor ve seçtiremiyorsa hükümet bunun cezasını vatandaşa kesmemeli. Bana kalırsa seçim yasası değişmeden seçime gitmek faturayı vatandaşa kesmektir. Ama seçimde olursa HP olarak biz hazırız. Bu ülkenin nasıl yönetileceği çok önemlidir. Toplumsal bazlı geniş tabanlı bir hükümete de hazırız. “