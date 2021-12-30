Rumlar panikte

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 bin 50 Covid-19 testi yapıldı, 223'ü yerel 247 pozitif vakaya rastlandı,

201 kişi de taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 118 bin 894 test sonucunda 3 bin 2 yeni vakaya rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 1 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

223 yerel vakadan 80’i Lefkoşa, 61’i Girne, 49’u Gazimağusa, 11’i Güzelyurt, 11’i İskele, 11’i Lefke bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 3 bin 458 aşı yapıldığını bildirdi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı yeni bir rekor oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 118 bin 894 test sonucunda 3 bin 2 yeni vakaya rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip Coronavirüs pandemisinin başından beri tespit edilen vaka sayısı 157 bin 928'e, toplam can kayıpları 635'e yükseldi.

Tedavi gören hasta sayısı 174, durumu ciddi olanların sayısı 84 olarak açıklandı. Dün ölenlerin yaş aralığı 74-94.