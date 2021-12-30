39 bin liraya çıktı

Lefkoşa’da vatandaşlık ve çalışma izni işlemlerini yapacağı vaadiyle 2 kişiden toplam 12 bin liraya yakın para aldığı iddiasıyla tutuklanan Ebru Baytar Kaslı hakkındaki şikayetçi sayısı giderek artıyor. İlk etapta Lefkoşa bölgesinde iki kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 şahsın daha polise giderek kandırıldığını söylemesiyle hakkındaki şikayetçi sayısı 5’e çıkan zanlının Sınırüstü köyünde yaşayan bir kişiyi de dolandırdığı, 27 bin 175 TL aldığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada zanlının 2021 yılı Ekim-Kasım ayları içerisinde, Sınırüstü’nde, çalışma izni işlemleri, sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapacağı vaadiyle F.B.’den.(E-34) 27 bin 175 TL alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp parayı sahtekarlıkla temin ettiği belirtildi.

Açıklamada zanlının Lefkoşa bölgesinde işlemiş olduğu benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu bulunduğu hatırlatıldı.

Zanlı 2021 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa'da çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile Azeri İrsen' den 9 bin 67 TL, vatandaşlık işlemlerini yapacağı vaadiyle Türkeş Barkut'dan 2 bin 855 TL nakit para aldığı gerekçesiyle 23 Aralık 2021 tarihinde tutuklanmıştı. Toplam 11 bin 922 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği belirtilen zanlı hakkındaki şikayetler artmıştı.