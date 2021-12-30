Suç ortakları kaçtı

Suna ERDEN

Girne’de 63 yaşındaki Muzaffer Umuç’a yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Suçla bağlantılı tutuklanan taksi şoförü Oktay Şen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın sürdüğü, olaya karışan iki kişinin arandığı belirtildi. Aranan şahıslardan Tansu Çıdan’ın Güney Kıbrıs’a kaçtığı açıklandı. Zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceği ifade edilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 21 Aralık 2021 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında 1 Ağustos Sokak üzerinde bulunan Mercan apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile Muzaffer Umuç’a bir el ateş edildiğini söyledi.

Polis, açılan ateş sonucu Umuç’un sol alt baldırından ağır şekilde yaralandığını ifade etti. Polis, olayda yaralanan Umuç’un, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını ifade etti.

Polis, olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptıklarını, bir adet 7.65 mm çapında kovan ile mermi çekirdeği bulduklarını, ayrıca saldırganlara ait olduğu düşünülen boş poşet tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının ve MOBESE kayıtlarının incelendiğini, yapılan araştırma sonucu Tansu Çıdan ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın, olaydan bir saat önce Umuç’un yaşadığı apartmanın yanına kiralık araçla gittiklerini, gizlendiklerini ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu kiralık aracın Ledra Palace Sınır Kapısı yakınlarında park edilmiş bir halde tespit edildiğini ifade etti. Polis, Tansu Çıdan’ın saat 05.37 sıralarında Güney Kıbrıs’a kaçtığının belirlendiğini söyledi.

Polis, sınır kapısı yakınında bırakılan kiralık aracın içerisinde bazı emareler bulduklarını, ayrıca parmak izi incelemesi yaptıklarını belirtti.

Polis, olayın ardından tutuklanan Oktay Şen’in Çıdan’a araç kiralaması için yardım ettiğini, saldırı öncesi ve sonrası telefon görüşmesi yaptığını belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının ayrıca diğer şahsı Lefkoşa’ya götürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Şen’in ifadesinde Çıdan’ı tanıdığını, Girne bölgesini bilmediği için gezdirdiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının cep telefon dökümlerinin, güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, olay yerinde ve kiralık araçta tespit edilen emarelerin de inceleneceğini ifade etti. Polis, meseleyle bağlantılı iki kişinin arandığını belirtirken, soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.