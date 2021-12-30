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Meyveler yere saçıldı

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Lefkoşa’da kontrolden çıkan sürücü manava daldı

Meyveler yere saçıldı
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Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Özge Erbaş isimli sürücü, yoldan çıkarak, manava daldı.
Elde edilen bilgilere göre; kaza dün saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Gelibolu Sokak üzerinde KF 805 plakalı aracı ile seyreden Özge Erbaş, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve Maksıl Meyve ve Sebze pazarı isimli manava daldı. 
Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücü 7 saat sonra sabah 08.00 sıralarında tespit edildi. 
Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmazken, işletmede maddi zarar meydana geldi. 
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
 

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