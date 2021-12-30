Pubg’de harcadılar

Lefkoşa’da yerde buldukları kredi kartını polise vermek yerine internet üzerinden oyun satın alan Ayşegül Yaylacı ve Mahmut Karakaş bir buçuk ay sonra tespit edilerek gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar, ‘Bularak sirkat’ suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada Yaylacı’nın kredi kartını bulduğu, ön ve arka yüzünün fotoğrafını Karakaş’a attığı, onun da bin 34 liraya Pubg isimli oyun satın aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Ayşegül Yaylacı’nın 13 Kasım 2021 tarihinde F.G.’nin yere düşürdüğü kredi kartını bulduğunu, Whatsapp isimli haberleşme ağından kredi kartının ön ve arka fotoğrafını zanlı Mahmut Karakaş’a attığını anlattı.

Polis, zanlı Mahmut Karakaş’ın ise kart bilgileri ile Pubg isimli oyuna bin 34 TL ödeyerek, oyun kredisi aldığını belirtti.

Polis, zanlı Mahmut Karakaş’ın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, kredi kartının arandığını ve zanlıların cep telefonuna DATA incelemesi yapılması gerektiğini belirtip, iki gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlı Mahmut Karakaş’ın avukatı Özgü Özyiğit, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında talep edilen 2 günlük tutukluluk süresini onayladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 10:53