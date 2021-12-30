Ekipler çalışıyor

Türkiye’de kısa bir süre önce hayata geçirilen ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ sistemi KKTC’de de uygulanacak.

Sistemin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığı; ekiplere talimat verildiği belirtildi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yaptığı temaslar sonucu kur korumalı mevduat sisteminin KKTC’de de uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün öğlen saatlerinde Ankara’ya giden Bakan Oğuz dün sabah adaya döndü.

Açıklamaya göre Maliye Bakanı Oğuz temasları çerçevesinde ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Oğuz görüşmede Bakan Nebati’ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çalışmalar için talimat verildi

Heyetler arası görüşmede yeni ekonomik modelleme ile ilgili kur korumalı mevduat hesaplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulanmaya alınması konusunda fikir birliğine varıldı. Konunun ivedilikle ele alınıp çalışılması için heyetlere talimat verildiği belirtildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin genel ekonomik durumu ve gelir artırıcı önlemler hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Oğuz aynı çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de uygulaması konusunda teknik ayrıntılar ele alındı. Burada da heyetler arası görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı nedir?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Türk Lirası birikimleriniz kurdaki değişimlere karşı korunmaktadır. Birikimleriniz kurdaki değişimlere karşı korunurken mevduatınıza faiz almaya devam edebilirsiniz. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı TL cinsinden bir mevduat hesabı olup döviz kurunun vade sonundaki faiz oranından daha fazla artması durumunda Türk Lirasının kur farkı karşısında korunmasını sağlayan rekabetçi bir mevduat ürünüdür.

Hesabın özellikleri

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı sadece gerçek kişiler açabilmektedir.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı 3-6-9-12 ay olarak açılabilmektedir.

Vadeli hesap açılışı ücretsizdir, hesap işletim ücreti alınmamaktadır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na özel stopaj oranı 0 (sıfır) dır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Asgari Faiz Oranı olarak TCMB Politika faiz oranı uygulanacaktır.