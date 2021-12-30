Aşk ve öfke

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün akşam şimdiye kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet Trafik Işıkları yakınlarında meydana gelen olayda, kıskançlık yüzünden kız arkadaşıyla kavga eden Abdullah Sert, önce 21 yaşındaki genç kadını darp etti, ardından hızını alamayarak kendi arabasını ateşe verdi.

Elde edilen bilgilere göre dün akşam saat 18. 00 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti; park halindeki aracın içerisinde kız arkadaşıyla tartışan Abdullah Sert, kavganın dozunu artırıp şiddete yöneldi. Araçtan indirdiği kız arkadaşını sokak ortasında darp eden zanlıyla çevredekiler müdahale etti. Hırsını alamayan zanlı, kız arkadaşını darp edemeyince öfkesini aracından çıkardı. Zanlı, JA 003 plakalı aracı aracının tavanını çakmakla tutuştururken, koltuklarını üzerine düşen kıvılcımlar yangına neden oldu. Çevredekilerin itfaiye ve polise haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederken, zanlıyı gözaltına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.