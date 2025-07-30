Anlamlı mesaj verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulma-sı gerektiğini istişare ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-si'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na katıldı. Görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık eden Erdoğan, sonrasında or-tak basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz'den Türkistan’ın en ücra köşelerine uzanan coğ-rafyada, “Dilde, fikirde, işte birlik” şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Gerek ikili ilişkilerde gerekse aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz.” dedi. Kazakistan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2026’daki gayriresmî zirvesine Türkistan’da ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duy-duğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleriyle de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına say-gı duyulmasını özellikle istişare ettik. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile, dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte, bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik.”



Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025, 09:25