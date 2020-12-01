Bulut Akacan, şartlı tahliye ile serbest kaldı

İş insanı Bulut Akacan, geçen kasım ayında hakkındaki tutuklu yargı kararının kaldırılmasının ardından şartlı tahliye ile serbest kaldı.

Merkezi Cezaevi’nde darp suçu nedeniyle 16 aydır tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan’ın tahliye başvurusu kabul edildi. Akacan dün itibari ile aylar sonra özgürlüğüne kavuştu.

Hakkında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yasa dışı sanal bet davası bulunan Akacan, duruşmalara tutuksuz gelip gidecek.

Bir milyon kefaletle tutuksuz yargılanacak

Yüksek Mahkeme, 4 Kasım 2020 tarihinde Bulut Akacan hakkındaki yasa dışı sanal bet davasından dolayı alt mahkemenin verdiği tutuklu yargı kararını bozmuştu. Avukatları, darp suçundan 2 yıl hapse mahkum edilen ancak cezasının büyük bir kısmını çekerek şartlı tahliye hakkı kazanan Akacan için harekete geçmişti. Avukatları, 13 Kasım 2020 tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, yasa dışı sanal bet davasıyla ilgili teminat değişikliği talep etmişti.

Mahkeme, Akacan’ın 100 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile sanal betten tutuksuz yargılanmasına emir vermişti.

Ne olmuştu

İş insanı Akacan, Girne’de iki korumasıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettiği gerekçesi ile yargılanarak 12 Kasım 2019 tarihinde 2 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Akacan’ın darp davası sürerken yasa dışı sanal bet operasyonu yapılmıştı. Akacan ile 10 kişi yasa dışı sanal betten gözaltına alınmıştı. Girne Kaza Mahkemesi, 11 sanık hakkında tutuksuz yargı kararı verirken, hakkında darp suçundan dava sürdürülen Akacan’ın tutuklu yargılanmasına emir vermişti.