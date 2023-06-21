Öğrenci izni var!

Suna ERDEN

Lefkoşa'da karşı şeride geçerek, yolcu minibüsüne çarpan ve kendisi dahil 6 kişinin yaralanmasına neden olan 38 yaşındaki Nijeryalı Azubuike Macdonald Morah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kaza esnasında 317 promil alkollü olduğu belirlenen zanlı, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili olgular yeniden aktarılarak, zanlının davalarında hazır olması için teminata bağlanması talep edildi.

Mahkeme, üniversite öğrencisi olan zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kişinin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar serbest kaldı.

Kaza nasıl olmuştu

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 19 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında Gönyeli Çemberine meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlının Gönyeli çemberine geldiğinde Lefkoşa Devlet Hastanesi istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde yoluna devam ederek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptığını söyledi.

Polis, zanlının akabinde yolun sağına doğru giderek gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şeride geçtiğini ifade etti. Polis, bu esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak (E-54) yönetimindeki otobüsle çarpıştığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan

6 kişinin yaralandığını belirtti.

Polis, yaralanan araç sürücüsü Morah ve TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Timur Vinkler (E-46), Menderes Güldalı (E-55), Meryem Ölmez (K-41), Mert Ölmez (E-11), Cemre Ölmez (K-6) ve Bakabila Rhese Belh de Carmonde’nin hastaneye kaldırıldığını ve ilkyardım tedavilerinin ardından müşahede altını alındıklarını söyledi.

Polis, sürücüye test yapıldığını ve 317 promil alkollü çıktığını açıkladı.