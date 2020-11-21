Ölümden döndüm

Hüseyin ÇİÇEK

Şahsi facebook hesabından devleti küçük düşürücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, çıkarıldığı mahkeme tarafından konulan teminat şartlarını yerine getiremediği için 3 gün cezaevine kalan diyaliz hastası Erdal Eryener (58) yaşadıklarını Diyalog’a anlattı.

Kardeşinin 16 yıl önce verdiği tek böbrekle yaşamını sürdürmeye çalışan, diyaliz makinesine giren Eryener, yeniden nakil olması gerektiğini ifade etti.

Eşinin bir böbreğini kendisine vereceğini, testler yapıldığını ancak 2 yıl evli olunması şartı nedeniyle yasal engele takıldıklarını ifade etti.

Bu nedenle Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kapısını çaldıklarını, yardım edeceğine dair söz verdiğini ancak derdine çare bulmadığını anlattı.

Tedavisini sürdürmek zorunda olduğunu, Güney Kıbrıs’a gidip geldiğini aktaran Eryener, “Yaşadığım sorunlardan dolayı sabrım taşmıştı. O nedenle facebooktan paylaşım yaptı. Bu nedenle 3 gün süreyle tutuklu kaldım” dedi.

Eryener, geçen çarşamba günü diyalize girmesi gerekirken, pazartesi günü tutuklandığını, perşembe günü serbest kaldığını ve ölümden döndüğünü belirterek, “Teminat şartlarından bir yurt dışı çıkış yasağı idi. Bu nedenle kimlik belgelerime el konuldu. Şimdi tedavi için güneye gidemeyeceğim” şeklinde konuştu.

16 yıllık çile

Eryener, 16 yıldır böbrek hastası olduğunu, 2004 yılında kardeşinden nakledilen tek böbrekle hayatını sürdürdüğünü anlattı.

Eryener, 3 yıl önce böbreğinde sorunlar başladığını ve 6 ay içerisinde 6 defa hastaneye yattığını, ilaç ve iğne tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Son olarak kendisine böbrek nakli veya diyalizden başka çare kalmadığının aktarıldığını belirten Eryener, eşinin böbreğini bağışlamak için gönüllü olduğunu ve bir takım testlerin bile yapıldığını ifade etti.

Eryener, yasaya göre eşinin kendisine böbrek bağışında bulunabilmesi için en az 2 yıl evli olmaları gerektiğinin kendilerine aktarıldığını söyledi.

Böbrek nakline izin verilmediğini aktaran Eryener, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den yardım istediğini, ilgili yasanın organ mafyasına karşı tedbir amaçlı çıkarıldığını söylediğini aktardı. Eryener, Pilli’nin yardım sözü verdiğini dile getirdi. Pilli’nin eşi ile 3 yıldır tanıştıklarına ve gönüllü olarak böbreğini verdiğine dair yazı istediğini, talep ettiği belgeleri hazırlayıp, bakana verdiklerini anlattı.

Eryener, Pilli’den haber beklemelerine rağmen kendilerine geri dönüş yapmadığını, bir kaç defa bakanlığa giderek görüştüklerini söyledi.

Eryener, Pilli’nin son olarak sağlık kurulunun toplanmadığını, kendisinde de yetki olmadığını ve bu nedenle yardım edemeyeceğini söylediğini aktardı.

Bakan bana “Rum tarafına git” dedi

Bakana, “Rum tarafına mı gideyim” diye sorduğunu anlatan Eryener, Pilli’nin “Rum tarafına git” diyerek kendisine karşılık verdiğini iddia etti.

Eryener, Güney Kıbrıs’a geçebilmek için yapmaları gereken PCR testlerinde bakanın kendilerine yardımcı olduğunu ve test sonucunu aldıktan bir gün sonra güneye geçerek hastaneye müracaat ettiğini anlattı.

Yolda fenalaştım

Larnaka’da olduğu esnada aniden fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını aktaran Eryener, acilen ameliyata alındığını ve ciğerlerinden 3 buçuk litre su çekildiğini söyledi.

Bu operasyondan önce yürümekte hatta nefes almakta zorluk çektiğini belirten Eryener, operasyonun ardından rahatladığını ifade etti.

2 gece hücrede bir gece cezaevinde yattım

Hastaneden taburcu edildiğini ve Çarşamba günü diyaliz için beklediğini belirten Eryener, “Pazartesi günü tutuklandım, Perşembe günü serbest kaldım, bu nedenle diyalize de giremedim” şeklinde konuştu. Tutukluluğu süresince 2 gece hücrede, bir gece de Merkezi Cezaevi’nde kaldığını belirten Eryener, teminat şartlarını yerine getirerek serbest kaldığını ifade etti.

Tedavim için kimlik kartımı istiyorum

Eryener, tedavisine devam etmesi gerektiğini ancak kimlik kartı olmadığı gerekçesi ile güneye geçemeyeceğini belirterek, kimlik kartının kendisine iade edilmesini istedi.

Paylaşımı yaptım, sabrım taşmıştı

Yaptığı paylaşım için de konuşan Eryener “Sabrım taşmıştı, benim yaşadıklarımı benden önce de yaşayanlar oldu. Bundan sonra kimse bu sorunları yaşasın istemiyorum. Burada benim böbrek naklime izin verilmezken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükümeti ücretsiz ameliyat olmam için girişim yapıyor” dedi.