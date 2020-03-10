Ortak tepki verilmeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 11.40’ta Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Rum yönetiminin tek yanlı kararla kapattığı dört sınırı kapısı, kapıların açılması için yapılan eylemler ve koronavirüs konuları gündeme geldi.

Toplantıda, gündemdeki tasarılar yanında güncel konular da konuşuldu.

İlk olarak Sigorta Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçünü görüşmesine ilişkin tezkeresi ile Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçünü görüşmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 62. madde tahtında söz alarak sınır kapılarının kapatılmasını mağduriyet yarattığını belirtti; “Bizdeki yöneticilerin derhal bir araya gelerek tepki koymaları mümkün olmadı” dedi.

Güney Kıbrıs’ta birlik ve beraberlik içinde politika yürütülürken KKTC’de bir birlik olmadığını dile getiren Arıklı, Cumhurbaşkanı’na hükümetle diyalog içine girerek adım atması çağrısında bulundu.



Özyiğit: Sıkı tedbirler alınmalı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 62. madde tahtında söz alarak iki toplum arasındaki kapıların koronavirüs nedeniyle kapatılmasına yönelik bir komite önerisi bulunmadığını buna rağmen kapıların kapatılmasını eleştirdi.

Havalimanları ve limanlarda gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığından emin olmadığını dile getiren Özyiğit, daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Akansoy: Gerekçe virüs değil

CTP Milletvekili Asım Akansoy, sınır kapılarının kapatılmasının gerekçesinin koronavirüs olmadığını belirtti.

Sınır kapılarının açılmasına yönelik eylemlere değinen Akansoy, Rum polisinin orantısız güç kullanmasının farklı mesajlar içerdiğini söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Özyiğit’in koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığını söylemesini şiddetle kınıyorum” dedi.

Özersay: Amaç ekonomik

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Rum tarafının sınır kapılarını kapatması konusunda söz aldı.

AB’nin mülteci meselesinde Kıbrıs Rum kesiminin bir tehdit altında olduğu, bu nedenle kapıları kapatılabileceğini ima etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Özersay, amacın ekonomik olduğuna inandığını belirtti.

Genel Kurul bugün saat 10.30’da toplanacak.