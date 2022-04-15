Polisi göreve çağırdı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) iş bırakma eylemini gerekçe göstererek devlet kurumlarının elektriğini kesmesi krize neden oldu.

Sendikanın 3 gün önce Cumhurbaşkanlığı’nın elektriğini de kestiği ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sert tepki gösterdi. Tatar, cumhurbaşkanlığının binasına giriş yapılmadan kesintinin nasıl yapıldığını hem polis genel müdürüne hem de Kıb-Tek genel müdürüne sorduğunu ancak cevap alamadığını belirtti.

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı dün telefonla arayan Tatar, yapılan elektrik kesintisiyle ilgili ilginç detayları paylaştı.

Kesintinin yasa dışı yapıldığını belirten Tatar, Akar’dan aralarında geçen konuşmayı Gündem Özel programında aktarmasını istedi.

Akar da Gündem Özel programında Cumhurbaşkanı Tatar’ın şikâyetini aktardı.

Reşat Akar şunları anlattı:

“Sayın Tatar beni aradı ve geçtiğimiz pazartesi gününden beri cumhurbaşkanlığının elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü ve Kıb-Tek Genel Müdürü’nü aramış. Kesintinin nereden ve nasıl yapıldığını sormuş. Kimse cumhurbaşkanlığı binasına girmemiş. Sayın Tatar, ısrarla binaya girilmeden nasıl kesinti yapıldığını öğrenmek istemiş ancak yetkililerden cevap alamamış. Kıb-Tek Genel Müdürü, ‘çalışanlar grevde ben nereden ve nasıl kesinti yaptıklarını bilmiyorum’ demiş.

Cumhurbaşkanı şikayetçi olduğunu söyledi. Bu ülkenin hukuk devleti olduğunu, kesintinin nasıl yapıldığına dair polisin görevini yaparak tespitte bulunmasını istedi.

Sayın Tatar, cumhurbaşkanlığında 200 personel olduğunu, jeneratörleri çalıştırmak için günlük 10 bin TL akaryakıt kullandıklarını söyledi. Son 3 günde 30 bin lira harcandı. Cumhurbaşkanı devletin zarara uğratıldığını söyledi, polisi ve Kıb-Tek’i göreve çağırdı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar, Kıb-Tek’e borçlu olmadıklarını söyledi. Ancak eğer kesinti yapılması gerekiyorsa bunu El-Sen’in değil, Kıb-Tek’in yapması gerektiğini belirtti.”

Ödeme makbuzları paylaşıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, yazılı açıklama yaparken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yapılan ödemelerle ilgili evrakları da paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın dönem faturası olan 35 bin TL'nin son ödeme tarihinin 6 Haziran olduğunu ancak ödemeyle ilgili talimatın 15 Mart’ta verildiği bildirildi.

Ödemeyle ilgili evrakların da paylaşıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığı’nın elektriği bildiğiniz üzere KIB-TEK tarafından borcu olduğu iddia edilerek kesilmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın borç bakiyesi bulunmamaktadır. Dönem faturası olan 35 bin TL'nin son ödeme tarihi 6 Haziran olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından ödeme talimatı, 15 Mart tarihinde, fatura çıktıktan sadece 1 hafta sonra verilmiştir.”







Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022, 10:12