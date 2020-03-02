Neşter vurulacak

AB Finansmanı ve UNDP desteğiyle çalışmaları yürüten iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Lefkoşa surlarının yapımının üzerinden 400 yıl geçtiğini, yapısal bazı sıkıntılar meydana geldiğini, birçok bölümün çökme tehlikesi altında olduğunu belirtti. Tuncay, surlardaki en büyük sıkıntılardan birinin su kontrolü olduğunu ifade etti. Suyun surlara büyük zarar verdiğini dile getiren Tuncay, drenaj sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine, Lefkoşa surlarının durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.

Son zamanlarda Lefkoşa surlarında bazı çökmeler meydana geldiğini kaydeden Tuncay, ilk olarak Zahra Sokak altında, birkaç ay sonra da sonra da Cephane Burcu denen yerde çökme başladığını anlattı.

Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak devreye girerek buraları projelendirdiklerini söyledi.

Aralık ayı itibariyle hem Zahra Sokak’taki surlar hem de Cephane Burcu tamirat çalışmalarının başladığını belirten Tuncay, iki yıldır devam eden ağır kış şartlarının çalışmalarını yavaşlattığını ancak baharın gelmesiyle çalışmaların hızlanacağını ve birkaç ay içinde bu çalışmaları tamamlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Tuncay, surlardaki en büyük sıkıntılardan birinin su kontrolü olduğunu ifade etti. Suyun surlara büyük zarar verdiğini dile getiren Tuncay, drenaj sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yıllarca temizlenmedi

Uzun yıllar surların temizliğinin yapılmadığını, bazı noktalarda neredeyse ağaçlar bittiğini belirten Tuncay, projeleri kapsamında biraz bitki temizliği yapacaklarını ancak bunun tüm surlarda yapılması gerektiğini söyledi.

Surlar üzerine onlara zarar veren yapılaşmanın da bulunduğunu kaydeden Tuncay, bu yapıların da ele alınıp ilgili kurumlarca çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak UNDP ile birlikte ellerinden geleni yapacaklarını ancak sorunların çok büyük olduğunu kaydeden Tuncay, dolayısıyla önlerindeki dönemde uluslararası uzmanlardan da destek alarak, yerli uzmanların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde surları kurtarmak için master plan gibi bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.