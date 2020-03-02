Endişeliyiz

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kapalı Maraş meselesi ve diğer “yeni emrivakiler yaratacak” gelişmelerin Rum yönetimini çok endişelendirdiğini vurguladı ve KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminden çıkacak sonucun, durumun nasıl gelişeceği açısından belirleyici olacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı ile yaptığı özel söyleşiyi “Kıbrıs Türk Liderinin Kim Olacağı Çok Önemli… Nikos Hristodulidis: Kıbrıs Türk Liderliğini Uzlaşılmış Çözüm Zeminine İtiraz Eden ve Başka Seçeneklere Hayran Bir Kişinin Almasının Çok Olumsuz Gelişme Olacağını Herkes Anlıyordur” başlık ve spotlarıyla yayımladı.

Gazetenin, geçen yaz döneminden beridir Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması yönündeki faaliyetleri sormasına karşılık “bizi çok endişelendiren bir şey olduğunu saklamayacağım” diyerek söze başlayan Hristodulidis “Kapalı Maraş’la ilgili son gelişmeler, yeni emrivakiler yaratılmaya çalışılan diğer gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, bizi çok endişelendiriyor. Sayın Özersay’ın konuyla ilgili açıklamasının ilk anından itibaren Başkan Anastaisadis BM Genel Sekreteri’ne başvurduğunu ve onun da derhal açıklama yaptığını hatırlatayım” dedi.

Hristodulidis Anastasiadis’in benzer girişimleri AB nezdinde de yaptığını, BM Güvenlik Konseyi’ne gittiklerini ve BM’nin ilgili kararını yeniden teyit ettirdiklerini anımsattı, benzer faaliyetleri, sürekli iletişim içerisinde bulundukları sözde “Maraş Belediyesi”nin de yaptığını kaydetti, özetle şöyle devam etti:

“Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililerin Maraş konusunda en azından kamuoyu önünde tarif ettiği istikametteki her türlü bir gelişme Kıbrıs sorununun çözümü açısından çok olumsuz olacak. Aynı zamanda Sayın Akıncı’nın, özde Maraş’la ilgili BM çerçevesinin dışındaki hiçbir önerinin ilerleyemeyeceğini söylediği açıklamasını görmezden gelemem. Ancak bizi çok endişelendiren bir şey olduğunu yineliyor ve açıkça ortaya koymak istiyorum. BM’den ve Maraş’la ilgili kararlarından AB’ye kadar elimizdeki bütün baskı unsurlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunlar, böyle bir faaliyeti önlemek için çalıştığımız iki ana çerçevedir.”

Seçim sonuçları etkili olacak

Hristodulidis, gazetenin KKTC Cumhurbaşkanı seçiminin Kıbrıs sorununun çözümüne etkisi olup olmayacağı sorusu üzerine, “kuşkusuz” diye başladığı sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk liderin kim olacağı çok önemlidir ve gerek müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde çözüm bulunması çabasında gerekse birilerinin yeni emrivakiler yaratılma çabasında belirleyici rol oynar. Kıbrıs Türk liderliğini uzlaşılmış çözüm zeminine itiraz eden ve başka seçeneklere hayran bir kişinin almasının çok olumsuz gelişme olacağını herkes anlıyordur.”