‘Trek’i aldı gitti

Suna ERDEN

Ülkede turist olarak bulunan ve Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda bir butik otelde kalan Polonya uyruklu Dariusz Pawek Drzewiecki hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Karaoğlanoğlu’nda bir evin garajından 12 bin TL değerindeki bisikleti çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını söylediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 25 Şubat 2020 tarihinde saat 15.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda Kemal Tüccaroğlu'na ait garajdan 12 bin TL değerindeki Trek marka bisikleti çaldığını söyledi.

Kimse kullanmıyor sanmış

Polis, yapılan şikayet üzerine incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini, Karaoğlanoğlu bölgesinde kalmakta olduğu otelde tespit edildiğini belirtti.

Polis, çalınan bisikletin otelin restoran kısmında bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bisikletin kullanılmadığını düşündüğü için aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.