Kıbrıs’ın güneyi ırkçılara teslim!

‘Terör örgütü’ olarak ilan edilen ve kısa adı ELAM olan Rum Ulusal Halk Cephesi’nden yapılan açıklamada “sınır kapıları partimizin baskıları sonucunda kapatılmıştır” denildi.

ELAM açıklamasında, Genel Başkan Hristo hristu’nun geçtiğimiz Cuma günü Rum lideri Nikos Anastasiadis’le görüştüğü ve yaptığı baskı sonucunda kapıların kapatıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca “Ulusal güvenlik nedeniyle tüm sınır kapılarının daimi olarak kapatılması isteniyor” denildi.

Fileleftheros gazetesi, iktidardaki DİSİ partisinin, hükümetin kararına mesafeli durduğuna dikkat çekti.

Yaptığı açıklamada “konu hakkında bilgisi olmadığını, dolayısıyla hükümetin 4 sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını yorumlayacak pozisyonda olmadığını” dile getiren DİSİ partisi, partinin, devletin, korona virüsüyle ilgili olası tehlikelerin abartı ve rahatlama olmadan göğüslenmesi için, tıbbi ve bilimsel verilere dayanacak olan kapsamlı ve bütünlüklü bir plana sahip olmakla yükümlü olduğu şeklinde bir teze sahip olduğunu vurguladı.

AKEL partisi de açıklamasında, hükümeti, sınır kapılarının kapanmasına bir son vermeye ve sınır kapılarından bazılarından geçişlerin geçici olarak askıya alınması kararının, en etkili önleyici tedbir olarak, bilimsel olarak nasıl belgelere dayandırıldığını izah etmeye çağırdı.

Rum Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, hükümetin 4 sınır kapısını kapatma kararının belgelere dayandırılması gerektiğini belirterek, ilk bakışta bu kararı aşırı bulduklarını dile getirdi.

Ekologlar Hareketi, kararın siyasi uzantılara da sahip olmasından ötürü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu karara yol açan sebepleri Ulusal Konsey’de açıklaması gerektiğini belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı da açıklamasında, sınır kapılarının geçici olarak kapanmasının, korona virüsünden esaslı bir korunma önlemi teşkil etmediğinin görüldüğünü iddia etti.