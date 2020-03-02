Bekliyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yangından zarar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tamiratı için bugün bir yardım kampanyası başlatılacağını söyledi. Ancak Bakan Pilli, hastanenin hangi sirkete ve kaç paraya sigorta ettirildiğini dün de açıklamadı. Pilli’nin bu konuda aydınlatıcı bir açıklama yapması gerektiğini belirten vatandaşlar “Hastanemizi ayağa kaldırmak için yardıma varız. Ancak; ilk adım sigortadır. Bunu görmeliyiz” dedi.

Bakan Pilli, poliklinik hizmetleri, röntgen, laboratuvar, ayaktan tanı, göğüs hastalıkları, enfeksiyon servisi, diyaliz, onkoloji, nükleer tıp bölümleri ile Thalasseamia ve Diyabet Merkezlerinin bugünden itibaren hizmet vereceğini açıkladı.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü meydana gelen yangın sonrasında servislerin hizmet verme durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanlığı’nda saat 17.00’de gerçekleştirilen basın toplantısında Sağlık Bakanlığı bürokratları ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Başhekimi Adil Özyılkan da hazır bulundu. Bakan Pilli, Cuma günkü yangında yanan kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo merkezi yoğun bakım bölümleri dışındaki tüm bölümlerin bugün açılacağını söyledi.

Pilli, Çarşamba günü ise kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo merkezi hariç ameliyathanelerin hizmete gireceğini ifade etti.

Yarın acil hastaların Yakın Doğu Üniversitesi ve Kolan Hastahaneleri’ne başvurmaya devam edebileceğini ifade eden Pilli, “Halkımızın gönlü rahat olsun” dedi ve en kısa sürede hastanenin çok daha iyi hizmet vermesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Hasar tespit ön çalışması tamamlandı

Hastanenin bir an önce açılması için önceki gün hasar tespitine yönelik ön çalışmanın tamamlandığını kaydeden Bakan Pilli, Anjiyo Kardiyovasküler cerrahi bölümünün tamamen yanmış durumda olduğunu söyledi.

Kısmi hasar gören yerler bulunduğunu belirten Pilli, buraların yenilenmesi için sigortalarla gerekli görüşmelerin sürdüğünü ve hasar tespiti için ön çalışmanın tamamlandığını dile getirdi.

Tüm cihazların teknik servislerinin yapılması amacıyla resmi servis görevlilerinin bugün inceleme yapacağını dile getiren Pilli, hafta içi cihazların durum tespitinin yapılması için ön mutabakata varıldığını aktardı.

Cengiz Topel Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastaneleri’nin doktor ve sağlık personeli açısından güçlendirildiği bilgisini de veren Bakan Pilli, hastaların bu hastanelere başvurabileceğini söyledi.

Bağış kampanyası başlatılacak

Hastanenin eski haline döndürülebilmesi için gerek yurt içi gerekse yurt dışından kendilerine yardım etmeye hazırlanan birçok kurum kuruluş ve vatandaş olduğunu gördüklerini söyleyen Pilli, yardım etmek isteyen vatandaşlar için bugün bir bağış kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Bunun için 2 ayrı banka hesabı açılacağını belirten Pilli, Telsim ve Turkcell ile de anlaşma yaparak SMS karşılığı bağış almak için girişimlerinin başladığını dile getirdi.