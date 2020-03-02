Çok büyük acı

Onur ULAĞ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın sonrasında hayatını kaybeden 80 yaşındaki Zalihe Karabey ile 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar dün son yolculuklarına uğurlandı.

Karabey Alsancak Camisi’nde, Kalaycılar da İsmail Safa Cami’nde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Yangın sonucu başka hastaneye nakledildikten sonra hayata veda eden Karabey ve Kalaycılar’ın cenaze törenlerine aileleri, sevenleri, yakınları, dost ve arkadaşları katıldı. Kalaycılar’ın kız kardeşi “Sen benim arkamdan gelecektin kardeşim” diye feryat etti.

Cenazeye katılan eş ve dostları Kalaycılar’ın talihsiz ve beklenmedik gidişi karşısında üzüntülerini dile getirdi.

Karabey, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Alsancak Kabristanlığı’na defnedildi.

Kalaycılar da öğle namazının ardından dualar ve sevenlerinin gözyaşları arasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Koah tedavisi görüyordu

Ülkenin amiral gemisi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde geçtiğimiz Cuma sabahı meydana gelen yangında tahliye edildikten sonra yaşamlarını yitiren üç kişiden biri olan Kalaycılar bir buçuk aydır hastanede tedavi görüyordu. Yangından bir gün önce ayağından ameliyat olan Kalaycılar’ın koah tedavisi gördüğü kaydedildi.

Sevilen biriydi

Alsancak’ın sevilen ismi ve aslen Baf’ın Mandirga köyünden olan Zalihe Karabey de

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yangın sonrasında Kolan Hastanesi’ne aktarılan Zalihe Karabey’ in kalp kapakçıklarından ameliyat olduğu öğrenildi.

Otopsi yapıldı

Öte yandan yangın sonrası Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Asım Uyguroğlu (74) ve Erdoğan Kalaycılar’ın otopsileri de yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, her iki otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.