Sınır kapılarında  geçişler engellendi

Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Rum öğrencilerden oluşan bazı örgütler, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın yıl dönümü dolayısıyla Agios Domios (Metehan) ve Ledra Palace sınır kapıları bölgesinde yol kapatma eylemi düzenledi. Eylemin, üç günlük protesto programı kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. "Ethniki Foni Ellinopsychon Neon" (Yunan Kimliğine Bağlı Gençlerin Ulusal Sesi) adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 Temmuz "Türk işgalinin kara yıl dönümü" olarak nitelendirilirken, Yeşil Hat boyunca yürüyüşler düzenleneceği ve "federasyona ve bölünme fikrine karşı" ortak ses yükseltileceği ifade edildi. Paylaşımda, "Adalet için mücadele eden özgür Yunan ruhlar varken, dönüşün ateşi söndürülmez kalacak." ifadelerine de yer verildi. Açıklamaya göre protesto programı kapsamında saat 18.00'de Metehan’da yol kapatma eylemi gerçekleştirilirken, saat 19.00'da Metehan ile Ledra Palace arasındaki güzergâhta yürüyüş düzenlendi. Eylemler kapsamında Ledra Palace bölgesinde de yol kapatma protestosu yapıldı.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026, 09:43