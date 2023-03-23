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O da kaçak çıktı

Çok sayıda Extacy hapla yakalanan Nijeryalı Evangeline 3 ay süreyle cezaevine gönderildi

O da kaçak çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda 54 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunan Nijeryalı Evangeline İkpechukwu hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı. 
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, operasyonun 15 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildiğini anımsattı. Polis, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve ikametgahı önünde tespit edildiğini söyledi. 
Polis memuru, zanlının yapılan üst aramasında, zanlının montunun sol cebinde, plastik kutu içerisinde 54 adet uyuşturucu hap, evinde yapılan arama sonucu ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunu belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. 
Mahkeme talebi uygun buldu ve zanlının 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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