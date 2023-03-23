‘Define avcıları’  şimdilik serbest 

Girne’ye bağlı Alsancak’ta bulunan Lambosa Kral Mezarlarını patlayıcı düzenekle açmak istedikleri esnada pusuda bekleyen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yakalanan Yılmaz Aladağ, Kamil Özdemir, Orhan Beşikçi, Gürsel Karadaş ve Ümit Aydın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği ancak zanlıların poliste tutuklu kalmasını gerektirecek aşamanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Polis memuru, olayın 13 Mart 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Polis, Alsancak’ta bulunan Lambosa Kral Mezarlarını açmaya çalışan zanlıların, patlayıcı düzenek hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların düzeneği patlattığın ancak mezarları açamadıklarını ifade etti. Olayın önceden ihbar alındığını kaydeden polis, zanlıların suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis memuru, Ümit Aydın’ın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; eski eser olduğuna inanılan biri tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el detektörü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlı Aydın’ın evinde bulunan patlayıcı maddelerin Türkiye’ye analize gönderildiğini, sonuçların henüz çıkmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti. Mahkeme zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.