Yol haritası hazır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, Ulusal Birlik Partisi(UBP) genel başkan adayı Nazım Çavuşoğlu, parti seçimlerini kazanıp, hükümeti kurması durumunda ülkeyi “reformist” bir yaklaşımla yöneteceğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında neden başkan adayı olduğuyla ilgili olarak Çavuşoğlu, ülke yönetimindeki deneyimin kendisine bu süreçte ortaya çıkma sorumluluğu verdiğini, kendisini elini taşın altına koyma noktasında zorunlu ve sorumlu olarak gördüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, “Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullarda bir UBP’li olarak zorunlu ve sorumluluk gereği başkanlığa aday oldum” dedi.

UBP’nin her kademesinde çalışan biri ve UBP’yi iktidara taşıyan süreçlerde önde gelen bir aktör olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, partiden kopmaların olduğu ve partinin muhalefete olduğu bir dönemde Genel Sekreter görevine getirildiğini ve UBP’yi tek başına iktidara taşıdıklarını ifade etti.

5 kez bakanlık, başarının göstergesi

Partisinin kendisine 5 kez bakanlık görevi vermesini başarılı çalışmalarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Nazım Çavuşoğlu, bakanlık görevlerinin kendisine tevdi edilmesinin altında sorunları çözen ve krizleri ortadan kaldıran bir bakan olması yattığını söyledi.

2010 ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim bölgesinde disiplinli ve inançlı çalışması sonucu UBP adaylarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katkı koyduğunu da belirten Çavuşoğlu, kendisini “çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleriyle siyasete halka hizmet olarak bakan” birisi olarak gördüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, sicili, yürüttüğü faaliyetler ve deneyimlerinin yapabileceklerinin tescili olduğunu kaydetti.